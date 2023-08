Caetano Veloso adia shows esgotados após ter febre alta

Os dois shows de Caetano Veloso marcados para 19 e 20 de agosto em Porto Alegre foram cancelados, segundo informaram na noite desta quinta (17) postagens nas redes sociais do cantor e da produtora do evento.

O cantor sofre com uma gripe forte e febre alta, e deve permanecer em repouso, segundo o comunicado.

As apresentações estavam com ingressos esgotados e serão remarcadas para novas datas anuncadas em breve. Segundo a organizadora do evento, todas as entradas adquiridas serão válidas. Para quem preferir, pode ser reembolso.

Comunicado do cantor

Os shows da turnê “Meu Coco”, marcados para os dias 19 e 20 de agosto no Auditório Araújo Vianna, precisaram ser adiados por orientações médicas. Caetano, que no momento está com uma gripe forte e febre alta, deverá permanecer em repouso até a sua plena recuperação.

As novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão válidas, sem a necessidade de troca.

Desde já, agradecemos a preocupação de todos e esperamos anunciar as novas datas o quanto antes.

Caso opte pelo reembolso do seu ingresso, entre em contato pelo e-mail [email protected].