Dedé vence 'No Limite- Amazônia' e fatura prêmio de R$ 500 mil

Com o tempo de 7 minutos e 46 segundos, Dedé foi anunciado como campeão do programa de sobrevivência da Globo. "Primeiro participante PCD, mostrou sua capacidade, mostrou que quando a gente quer, a gente faz", comemorou Fernandes.

O vencedor do reality foi definido após a dinâmica mais importante da temporada. Os três finalistas tinham que passar por um circuito, na medida em que acendiam totens que haviam sido posicionados ao longo do percurso na floresta. Quem terminasse primeiro, levaria o título de campeão e o prêmio de R$ 500 mil.

"Eu fiquei bastante isolado no acampamento. Todo mundo pensa que eu fui muito traidor, mas não é sobre isso, é sobre o jogo, é sobrevivência. Eu recebi uma nova chance, voltei. Não podia imaginar que ia estar aqui com você agora", respondeu Macedo, que usa prótese em uma das pernas.

O No Limite - Amazônia chegou ao fim nesta quinta (17) com a vitória de Dedé Macedo. O paratleta enfrentou Raiana Bertoso e Yuri Fulý no desafio pelo prêmio de R$ 500 mil. Ao longo de sua trajetória no reality, ele chegou a ser eliminado, mas conseguiu retornar ao jogo após uma repescagem. Fernando Fernandes não escondeu sua emoção ao ver o primeiro participante com deficiência física vencer o programa da Globo.

