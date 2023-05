Vídeo: Bruno, da dupla com Marrone, faz piada transfóbica com repórter: 'tem p*u?'

Bruno, da dupla com Marrone, fez uma piada transfóbica com a repórter Lisa Gomes durante entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, e após a repercussão usou o Instagram para se desculpar nesta segunda-feira (15).

ABSURDO: Bruno, da dupla com Marrone, perguntando a uma repórter trans do TV Fama se ela tem pau: “Cê tem pau?” pic.twitter.com/ouStDiORic

