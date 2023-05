Ex-bbb Paulo André chora ao relatar ataques racistas nas redes sociais

| POD PAH @hellmannsbrasil Paulo André esclareceu alguns hates que recebeu e foram tirados do contexto. PA E HELLMANNS NO PODPAH pic.twitter.com/6dQbl84qmf

P.A. disse que também se preocupa com a mãe, que está sempre vendo as redes sociais. “Eu tenho certeza que sou uma pessoa do bem, mas a internet pode mudar tudo. Da mesma forma que ela te levanta, ela te derruba, mesmo sem você fazer nada”, afirmou.

O atleta olímpico que participou do Big Brother Brasil 2022 disse que teme que a situação reflita no seu filho de 1 ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.