Bruna Marquezine ganha colocar de R$ 149 mil inspirado em Pokémon

: "A Tiffany fez uma coleção em parceria com o Pokémon e o artista Daniel Arsham. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, viciada em Pokémon. Eu jogo 'Pokémon Go', e aí assim que essa coleção saiu, todos os meus amigos me mandaram. Eu pirei, né?! Porque meus dois mundos se colidem: Tiffany e Pokémon (...) Ou seja, essa coleção foi feita para mim. É a coisa mais linda. Tem o Pikachu, Jigglypuff, Charmander...", explicou.

Bruna Marquezine é fã de Pokémon e ganhou um colar inspirado na franquia. A atriz mostrou detalhes da joia cm pingente do Pikachu, da Tiffany & Co, avaliada em R$ 140 mil.

