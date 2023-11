Bruna Marquezine cai na gargalhada ao ser recebida por fãs em show de Taylor Swift: 'Livramento!'

"Livramento, livramento", os fãs gritaram em coro ao fazerem referência a uma entrevista da atriz para o De Frente Com Blogueirinha, em outubro deste ano. Ao ser questionada sobre “um livramento” que teve em sua vida, Marquezine caiu na gargalhada e o público associou ao seu antigo relacionamento com Neymar Jr.

Bruna Marquezine não aguentou o riso ao ser recebida ao gritos pelo público, neste domingo (25), no show de Taylor Swift, no Allianz Parque, em São Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.