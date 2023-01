Brooke Shields, de Lagoa Azul, revela que foi estuprada no começo da carreira

Brooke Shields, que protagonizou o clássico "Lagoa Azul" aos 14 anos, revelou que foi estuprada no começo da carreira.

A situação aconteceu no período em que ela tinha dificuldades de encontrar outros papéis após o sucesso do filme de 1980. A atriz fez o relato em um documentário sobre sua carreira, "Pretty Baby", que estreou no Festival de Sundance na sexta-feira (20).

Shields afirmou que pouco antes de se formar na faculdade de Princeton, ela encontrou um homem (a identidade não foi divulgada por ela) para jantar e falar sobre trabalho.

Ele a convidou para ir a seu hotel e chamar um táxi de lá. No entanto, no quarto do hotel, ele sumiu por um tempo e voltou pelado, indo para cima da atriz. "Eu estava com medo de ser estrangulada ou algo assim", relata ela.

"Então não lutei tanto. Não lutei. Eu congelei totalmente. Eu pensei que um 'não' deveria ter sido suficiente. E eu apenas pensei: 'fique viva e vá embora'. E eu apenas desliguei. Deu sabe como eu sabia como me desassociar do meu corpo. Eu tinha treinado isso.", completou.

A atriz contou que só depois de muito tempo foi que entendeu que a situação era uma agressão sexual.