Brooke Shields, de ‘A Lagoa Azul’, fala sobre quebra de fêmur na academia

A atriz Brooke Shields, estrela do filme “A Lagoa Azul”, voltou a falar sobre a quebra do fêmur durante um exercício físico na academia em janeiro deste ano.

“Terminamos o treino, e eu [...] subi em uma prancha de equilíbrio”, relembrou, afirmando ter se distraído. “Eu voei no ar com tanta força e caí com muito impacto, com tanta musculatura, muita velocidade e altura no meu quadril, na parte superior do meu fêmur e ele quebrou”, contou.

“A única coisa que eu conseguia dizer era que eu conseguia sentir meus dedos do pé porque eu sabia que não podia me mover, mas queria ter certeza de que não estava está paralítica”, disse.

Brooke passou por duas cirurgias e ainda enfrentou uma infecção bacteriana no braço durante a internação. “Acho que nunca tive tanto medo, porque estava impotente. Minhas filhas realmente me perguntaram se achavam que eu iria morrer. Tive que me manter forte por eles”.

A atriz continua fazendo fisioterapia para se recuperar 100%.