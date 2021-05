Brasileira, Júlia Gama garante vaga no Miss Universo; confira

A Miss Universo será conhecida neste domingo (16) durante a cerimônia que ocorre na Flórida, nos Estados Unidos.

Para seguir na competição pelo título da mulher mais bonita do universo, os jurados formaram o top 10. Os apresentadores anunciaram a Miss Jamaica, seguida pela Miss República Dominicana. Logo em seguida, as misses da índia, Peru, Austrália, Porto Rico, Tailândia, Costa Rica, México. A miss Brasil, Júlia Gama, uma das favoritas ao título conquistou a última vaga na disputa.

The final spot in the Top 10 will be...Brazil! #MISSUNIVERSE



LIVE on @FYI from @hardrockholly in #HollywoodFL pic.twitter.com/nS0oN5Teic