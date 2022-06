Box de banheiro de Maraísa explode e bombeiros socorrem cantora em hotel

"Teve gente comentando que eu estava triste, que eu não atendi do sábado para o domingo. Eu não estava triste, é que realmente eu passei um susto", continuou Maraisa. "O Corpo de Bombeiros chegou muito rápido, os médicos me atenderam muito rápido".

Gostaria de agradecer primeiro a discrição de todos os fãs que estavam no hotel, que viram toda aquela movimentação e não vazaram os vídeos”, começou ela, relatando que a notícia poderia ter vazado antes já que a movimentação dos bombeiros no hotel chamou atenção.

A cantora relatou nesta quarta-feira (23) que cortou os pulsos com o vidro do box.

Maraísa sofreu um acidente enquanto tomava banho em um hotel em que estava hospedada com a irmã, Maiara, após um show da dupla sertaneja. O box do banheiro do local explodiu e os bombeiros foram acionados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.