Bolsonaro, Lula, Doria, Ciro e Moro lamentam morte de Marília Mendonça

Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás pelo DEM, decretou luto oficial de três dias. Segundo ele, o velório está "autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada".

Já o ex-juiz Sergio Moro disse estar triste com a morte precoce de Marília Mendonça e das outra vítimas do acidente. "Era uma pessoa querida pelo povo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todas as vítimas".

O ex-governador do Ceará e pré-candidato à Presidência, Ciro Gomes, do PDT, disse que "Marília Mendonça tinha 26 anos e um talento incrível. Meus sentimentos à família, amigos e sua legião de fãs por todo Brasil".

O presidente Jair Bolsonaro tuitou: "O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós".

"Recebi com tristeza a notícia da morte prematura de Marília Mendonça. Meu sentimento de pesar para a família e amigos da artista e dos presentes no avião."

Também morreram o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e do co-piloto da aeronave, que não tiveram seus nomes revelados.

Marília Mendonça foi uma das cinco vítimas fatais de um acidente de avião ocorrido numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A cantora tinha um show marcado para esta noite em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, nesta sexta-feira (5), após a queda do avião no qual ela viajava.

