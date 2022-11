Bolsonarista, Guilherme de Pádua foi ator pornô e stripper em point gay

Guilherme de Pádua interpretou um garoto de programa em "Via Appia", filme erótico alemão rodado no universo das saunas de prostituição masculina de Copacabana. Ele também participou do show de strip-tease que a travesti Eloína dos Leopardos mantinha na Galeria Alaska, conhecido point gay no bairro da zona sul carioca, e que terminava com todos os rapazes ficando completamente nus.

