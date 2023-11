Blink 182 cancela show no Lollapalooza Brasil, diz Leo Dias

Blink 182 teria cancelado o show no Lollapalooza Brasil, pelo segundo ano consecutivo, afirmou hoje (29) o jornalista Leo Dias. O cancelamento ainda não foi oficializado pela banda, e nem pela organização do evento.

Segundo Leo Dias, o motivo do cancelamento ainda é desconhecido.

A situação pega fãs que já compraram ingressos para o Lollapalooza de surpresa. Neste ano, o Blink fez o mesmo com os fãs brasileiros ao cancelar o show no Lollapalooza 2023, mas por problemas de saúde — o que incluiu toda a turnê na América do Sul e México.

Vale lembrar que mais cedo Travis Barker se irritou com uma brincadeira de um vocalista brasileiro e disse que iria cancelar o show no Brasil, mas até então os fãs achavam que ele não estava falando sério.

A banda era a principal atração do primeiro dia do Lollapalooza 2024 no Brasil.