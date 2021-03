Billie Eilish radicaliza no visual e surge loira; veja fotos

Billie Eilish é a nova loira do momento. A cantora estadunidense de 19 anos se despediu do tom esverdeado com preto e apareceu com os fios loiríssimos em uma foto publicada no Instagram. Outra mudança foi o corte: ela aderiu à franjinha.

Naturalmente loira, a artista já teve tingiu os cabelos de cinza, azul, preto, entre outras cores. O mais recente tinha raiz verde neon com comprimento e pontas pretas.