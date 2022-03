BBB22: PA critica forma que Gustavo beijou Laís em festa: ‘achei pesado’

Conversando com Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Douglas Silva, Paulo André disse que o seu santo não está batendo com Gustavo e que não gostou de certas brincadeiras pesadas do brother.

O atleta olímpico deu a entender que achou agressiva a forma com que Gustavo puxou Laís pelos cabelos para um beijo em uma das festas. Na ocasião, os brothers sugeriram que Gustavo beijasse a sister, ele foi até ela e teria dado um beijão com uma puxada de cabelo.

Arthur disse que essas atitudes não devem estar passado em branco com o público. No entanto, aqui fora, a atitude do brother sequer foi comentada.

Muitos internautas afirmam que PA está sendo "fiscal de beijo" e criticando Gustavo por "ter pegada". Outros dizem que Laís teria reclamado da forma com que ele beijou nesse momento específico.