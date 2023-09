Baterista do Ultraje atualiza estado de saúde de Mingau

"Graças a Deus, aos poucos vamos recebendo boas notícias sobre a recuperação do Mingau. Ele é forte, está estável e estamos muito esperançosos. Obrigado a todos pelas orações, pela disposição na doação de sangue, pelas mensagens e pensamentos positivos. Com paciência ele vai se recuperar e tudo isso vai ficar para trás. Continuem orando!",escreveu ele.

Marco Aurélio, o Bacalhau, baterista do Ultraje a Rigor, atualizou neste sábado (9) os seguidores sobre o estado de saúde do baixista Mingau, que está internado na UTI após ter sido baleado na cabeça, em Paraty, no dia 2.

