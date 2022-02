Bárbara chora por acreditar estar envolvida em caso de racismo no BBB 22

A modelo Bárbara, do BBB 22, ficou aos prantos por ao relembrar que os participantes da casa de vidro disseram que uma edição do programa mostrou um suposto caso de racismo e que os brothers deveriam ter cuidado com o que falam. Ela acredita que o comentário pode ter sido direcionado a ela.

Na ocasião, Larissa alertou: "Cuidado nas coisas que vocês falam e imitam. Lá fora, a galera pode ver como racismo", relembrando a situação envolvendo Eslovênia e Laís, ao supostamente imitarem Natália.

A sister acabou não segurando as lágrimas no quarto lollipop ao desabafar com os outros participantes.

Eslovênia se posicionou ao ver o choro da modelo: "O perfil se posicionou, falou que não era... Eu acho que depois desse posicionamento as pessoas começaram a falar: 'Realmente, talvez a gente interpretou errado'".

O caso

Tudo começou quando Laís, Eslovênia, Bárbara e Maria estavam reunidas próxima do banheiro e a miss afirmou que votaria na design de unhas. Porém, Natália estava no espaço reservado e provavelmente ouviu a conversa do grupo.

Ao perceberem a gafe, o quarteto começa a dar risada e Laís sai correndo se curvando e mexendo os braços acima da cabeça. Eslovênia repete os mesmos gestos da sister.

O vídeo gerou divergências entre os internautas. Alguns acusaram a dupla de racismo, outros defenderam e disseram que as duas estavam reproduzindo passos de balé.

Os administradores de Laís se pronunciaram sobre o assunto. "Esclarecendo, com vídeo sem cortes, o ocorrido que tivemos ontem no banheiro. Vemos claramente que a Laís e demais participantes estão falando sobre a Natália e quando uma delas diz que vai votar nela, a Laís imediatamente avisa que a mesma se encontra dentro do banheiro".

"Sendo assim, elas saem como se tivessem pagando "um mico" (“dando uma rata”), passando vergonha pela situação. Isso, mostra na verdade, que a "brincadeira" entre elas não se refere à participante Natália, mas sim à situação constrangedora que acabaram de passar".