Bailarinas do Faustão são dispensadas após fim do programa

Sem Faustão e sem o ‘Domingão’, que agora se chama apenas ‘Super Dança dos Famosos’, as profissionais foram dispensadas. Ainda não foi informado se as bailarinas serão remanejadas para outros projetos ou se serão demitidas.

Com a saída de Faustão da Globo sobrou até para as bailarinas, que foram dispensadas e não estarão mais na atração a partir desse domingo (20). A informação são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

