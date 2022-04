Audiência da Globo cresce após fim do BBB22, que teve 3ª pior final da história do reality

O Big Brother Brasil 2022 pode ter sido um sucesso comercial e de votação, mas isso não refletiu na audiência e nesse ano a TV Globo acabou tendo melhores resultados após o fim do reality show.

De acordo com o TV Pop, na primeira noite após o fim do BBB22, Pantanal registrou um aumento de 17% na audiência em comparação com as outras quartas-feiras.

E segundo o Notícias da TV, a edição vencida por Arthur Aguiar repetiu o fracasso do BBB19, ao não marcar os 30 pontos ou mais de média na Grande São Paulo, em nenhum dos seus 100 dias de exibição.

Em comparação com o ano passado, no BBB21, vencido por Juliette Freire, o BBB22 registrou 8,2 pontos a menos de audiência na Grande São Paulo, tendo uma queda de 24%. O episódio mais visto foi quando Jade Picon foi eliminada no paredão contra Arthur Aguiar.



A final do programa teve a 3ª pior audiência da história do Big Brother Brasil, ficando atrás somente do BBB19 e do BBB14.