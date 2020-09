Atriz Gwyneth Paltrow completa 48 anos e posa nua: 'traje de nascimento'

A atriz Gwyeth Paltrow completou neste domingo 48 anos e para comemorar publicou uma foto nua em seu perfil do Instagram.

"Usando nada mais do que meu traje de nascimento", brincou ela. Ela aproveitou para agradecer todas as mensagens recebidas dos fãs.

Vela com cheiro de orgasmo

Em junho desde ano, Gwyneth anunciou o desenvolvimento de uma vela aromática com 'cheiro de orgasmo'. O produto faz parte de uma coleção vendidos por ela, inclusive com outra vela com o cheiro de sua vagina.