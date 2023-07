Atriz de Travessia denuncia remédio contaminado do filho de 2 anos: 'chorei de raiva'

"Quando vi que o lote do meu filho era contaminado, chorei de raiva. Me senti em um descaso completo com a humanidade", disse Yohama em entrevista à CARAS Brasil. O fármaco que teria contaminado o medicamento é um antipsicótico usado para abstinência alcoólica.

Acontece que alguns lotes da medicação chamada vigabatrina estavam contaminados com outro fármaco chamado tiaprida, segundo relatado pela atriz em seu perfil do Instagram. "Eu fiquei sabendo através de uma mãe, amiga, que mora em Santa Catarina. Se não fosse ela não ficaria sabendo. A empresa responsável por distribuir a medicação não repassou essa informação", contou.

