Após cancelar noivado, Vitória Strada posta foto com cropped; veja

Vitória Strada deixou os fãs intrigados com uma atualização sutil sobre a vida amorosa após o anúncio do término do noivado com Marcela Ricca. Aos 26 anos de idade, a atriz não deixou o fim do relacionamento abalar o alto-astral e postou uma selfie no Instagram usando um top, fazendo brincadeira com a famosa frase: Coloque um cropped e reaja.

Na legenda da imagem, ela escreveu: Reagindo [risos], mostrando que está seguindo em frente com sua vida.

E parece que Vitória está aproveitando bem a solteirice, pois no último sábado à noite, dia 15, marcou presença ao lado de uma amiga no Festival Alma, realizado no Rio Centro, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

Enquanto isso, Marcela Ricca escolheu curtir sozinha no Festival de Inverno, que aconteceu na Marina da Glória, no centro da mesma cidade. Será que as duas estão realmente seguindo caminhos diferentes? O burburinho está rolando solto nas redes sociais, e os fãs estão atentos a qualquer pista sobre a vida amorosa das estrelas.