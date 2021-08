Astro do TikTok morre após tiroteio dentro de cinema

Anthony Barajas morreu hoje no hospital após ficar internado depois de um tiroteio dentro de um cinema, na Califórnia, nos Estados Unidos, na última segunda-feira. O astro do TikTok tinha 19 anos. A namorada dele, de 18 anos, foi baleada na cabeça e veio à óbito. O casal foi encontrado por funcionários da limpeza. A polícia investiga a motivação das mortes. O jovem tem quase 1 milhão de seguidores na plataforma e mais de 52 mil no Instagram.

