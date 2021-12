Astro do BTS, SUGA testa positivo para covid-19 na véspera do Natal

O astro do BTS, SUGA testou positivo para covid-19 nesta sexta-feira (24) véspera de Natal. A empresa responsável pelo grupo disse em comunicado que o cantor realizou o teste PCR durante sua quarentena voluntária depois de voltar para a Coreia. SUGA já completou seu segundo ciclo vacinal em agosto e não apresenta sintomas. Ele está em casa. O integrante do grupo estava desde o final de novembro nos Estados Unidos.

