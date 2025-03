Assistente que acusa Otávio Mesquita de estupro pediu apoio do SBT antes de denúncia

Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, denunciou Otávio Mesquita por estupro durante uma gravação no SBT, ocorrida em 2016. A humorista levou o caso à direção do SBT há alguns meses antes de formalizar a denúncia ao Ministério Público de São Paulo nesta semana.

Segundo Hédio Silva, advogado de Juliana, a ex-assistente de palco de Danilo Gentili foi vítima de atos libidinosos sem consentimento e que isso configura crime de estupro.

Nas imagens, que estão disponíveis no Youtube, Otávio aparece entrando no palco pendurado de cabeça para baixo por cabos de aço. Ao ser ajudado por Juliana para retirar os equipamentos de segurança, ele a segura e simula movimentos sexuais. Em determinado momento, ele também apalpa os seios da assistente.

“Fiquei chocado ao ver as imagens. Como alguém grava algo assim? São quase quatro minutos de agressão. Ele aproxima as partes íntimas da boca dela, a joga no sofá... Ela reage, dá tapas, chuta e protesta, mas é chamada de volta ao palco por Danilo Gentili, visivelmente constrangida. Quando me procurou, eu disse: ‘Isso foi estupro com tudo registrado’. No fim, ele ainda faz um comentário sobre os seios dela. É uma violência brutal”, disse o advogado ao Splash Uol.

A defesa de Juliana reforça que ela tentou buscar apoio do SBT antes de denunciar o caso, mas não teve a resposta esperada.

Em resposta às acusações, Otávio Mesquita se pronunciou em vídeo nas redes sociais, afirmando estar “muito triste” e surpreso com a denúncia. Ele classificou o episódio como uma “brincadeira” previamente combinada com o elenco do programa.

No entanto, o advogado da humorista contesta essa versão. “O combinado era que ele entraria pendurado e ela o ajudaria a se soltar, sem contato físico indevido. Mas ele apalpa as nádegas, os seios e simula uma relação sexual. Nos primeiros segundos, Juliana reage com tapas e chutes. Quando volta ao palco, está claramente desconfortável. O próprio Danilo Gentili chega a comentar: ‘A Ju está com cara de que não está curtindo, mas ela gosta’.”