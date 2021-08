Assessoria se pronuncia sobre suposto filho do cantor Xamã com estudante

A assessoria do cantor Xamã se pronunciou sobre o suposto filho do cantor com a estudante de direito, Nicole Junqueira, vir à tona neste domingo de Dia dos Pais.

Em nota enviada ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a assessoria afirmou que o artista, até o momento, não foi procurado pela ‘parte envolvida’ e que soube do ocorrido hoje por meio da imprensa.

“ A descoberta de uma possível paternidade, justo no Dia dos Pais, tem forte simbolismo, mas ofuscado pela forma como foi. Mesmo surpreso, Xamã se coloca à disposição para conversar e, se necessário for, reforçar que assumirá as responsabilidades cabíveis em casos como este, dando toda assistência – e principalmente amor”, diz a nota.