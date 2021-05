Assessoria de Juliette explica recusa de clipe com Luan Santana

Juliette tem tentado (na medida do possível) realizar tudo que gostaria e vê como um verdadeiro sonho qualquer parceria futura com o cantor, por quem tem profunda admiração e carinho.".

Juliette é grande fã de Luan (com quem tem comunicação direta) e ficou extremamente lisonjeada e animada com o convite.

A recusa de Juliette Freire para ser a “morena” do clipe e música de Luan Santana deixou alguns fãs chateados e nesta quarta-feira, 19, a BPM, assessoria de imprensa da campeã do BBB 21, resolveu se pronunciar e dar uma explicação sobre o assunto.

