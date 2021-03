Assessor de Leonardo morre baleado na fazenda do cantor

O amigo e assessor do cantor Leonardo, conhecido como Passim, morreu na noite desta quinta-feira (04) na fazenda do cantor, na cidade de Jussara, em Goiás. Ele foi atingido com um disparo acidental de arma de fogo. A informação foi confirmada pela assessoria do artista, no entanto, não deu detalhes sobre o caso.

Segundo o colunista Leo Dias, Passim estava no quarto da fazenda e deixou a arma cair no chão. Com a queda, houve o disparo, que o atingiu na virilha. Leonardo, ao ouvir o tiro, teria arrombado a porta e encontrado o amigo ferido no chão.