Arnold Schwarzenegger deixa mulher em estado grave após acidente de carro

Arnold Schwarzenegger se envolveu em um acidente grave de carro na sexta-feira (21) em Los Angeles.

De acordo com o TMZ, o carro do ator, um SUV de grande porte, passou por cima de um carro menor, deixando a motorista com ferimentos graves.

Uma testemunha relatou que o acidente parecia “cena de filme”. O ator e ex-governador da Califórnia, de 74 anos, parece não ter ficado ferido. Os airbags do veículo foram acionados no momento do impacto.