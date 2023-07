Arlindo Cruz recebe alta após 20 dias internado em hospital do Rio

No entanto, neste ano, Babi comentou sobre o quadro clínico do sambista, afirmando que as sequelas eram consideradas irreversíveis. Essa declaração veio à tona após Babi assumir publicamente o namoro com André Caetano, a quem conheceu em 2022 durante sua candidatura ao cargo de deputada estadual pelo Rio de Janeiro.

Em novembro de 2022, a esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, revelou que o cantor havia iniciado um tratamento com óleo de cannabis para minimizar as sequelas. Na ocasião, ela afirmou que o tratamento estava apresentando resultados promissores em aspectos físicos e cognitivos, trazendo esperança para o futuro.

A saúde de Arlindo Cruz tem sido motivo de preocupação desde 2017, quando ele sofreu um grave acidente vascular cerebral (AVC) que deixou sequelas. Mesmo enfrentando desafios, o sambista desfilou no Carnaval deste ano pela Marquês de Sapucaí, acompanhado por uma equipe médica. Ele recebeu uma homenagem especial da Império Serrano, escola de samba que foi rebaixada para a Série Ouro, e desfilou como destaque no último carro alegórico.

A notícia da alta médica foi compartilhada pela filha do sambista, Flora Cruz, por meio de uma publicação no Instagram. Em sua emocionante mensagem, ela escreveu: "O amor da minha vida voltou pra casa."

