Área de risco em Maceió tem agenda verde na COP28 enquanto cidade tem iminência de desastre, Israel amplia ataques em Gaza e outras notícias do dia

Fernanda Dallagnol entra na política após revolta com cassação do marido Deltan. Ela e deputado cassado se filiaram ao Novo e participam das discussões sobre eleições; ela é cotada à Prefeitura de Curitiba.

Israel amplia ataques em Gaza após trégua e volta a ordenar deslocamento de civis. Mediação no Qatar para novo cessar-fogo fracassa, e fronteira com o Líbano registra enfrentamentos contra o Hezbollah.

Braskem tem agenda verde na COP28 enquanto Maceió enfrenta iminência de desastre. Mineradora fará duas palestras sobre ambiente no pavilhão oficial do Brasil em Dubai nos próximos dias.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.