Apresentadora da Record revela que foi abusada na infância e chora ao vivo

"Mulheres falem, desabafem, peçam ajuda, porque muitas outras crianças hoje passam por essa situação. Me desculpe o desabafo, mas é porque eu me vi nessa situação muitas mulheres e meninas também se veem nesse momento. A gente precisa falar e pedir ajuda", aconselhou ela.

"Eu falo e me emociono porque também fui vítima quando criança e quando eu pedi ajuda, as pessoas não acreditaram. Não confie em ninguém. Na maioria das vezes, quem é para acolher, é quem mais maltrata", desabafou.

A apresentadora Luciana Ribeiro, do Balanço Geral Manhã na TV Cidade, afiliada da Record no Ceará, foi às lágrimas ao revelar nesta quinta-feira (17) que foi vítima de um abuso sexual quando criança, e ninguém acreditou nela.

