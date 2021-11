Após rompimento, Joelma se declara ao filho que foi morar com Ximbinha

A relação de Joelma com o filho, Yago Matos, parece ter voltado às boas novamente, após a cantora romper com o garoto que foi morar com Ximbinha. Vale lembrar que ele é filho do advogado Robson Leão, mas considera o músico como pai, que foi quem o criou.

A mãe voltou a seguir o filho no Instagram, e postou uma declaração a ele em seu aniversário: "Hoje é dia do meu príncipe! Que Deus te abençoe e te guarde em mais um ano de vida. Desejo tudo de mais maravilhoso. Eu te amo muitão".

“Eu também te amo mãe", respondeu ele.

Na época em que se chateou com o filho, Joelma não gostou do rapaz ter ido morar com o ex-marido a quem ela acusa de agressão, e com a atual esposa dele Kethlen Fernandes, que teria uma relação com ele na época que ainda era casado com Joelma.