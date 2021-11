Após briga judicial, Virgínia vai pagar R$ 2 milhões a Rezende; ex comemora com champagne

A briga judicial entre o youtuber Pedro Rezende e a influencer Virgínia Fonseca chegou ao fim. Mas ao contrário do que muitos andam comentando, a jovem não foi derrotada pelo ex-namorado na Justiça. Eles entraram em um acordo. A informação é de Leo Dias, do Metrópoles.

No acordo, Virgínia concordou em pagar R$ 2 milhões a Rezende. Inicialmente, o youtuber pedia R$ 4 milhões após a influenciadora romper seu contrato com a ADR, empresa de gerenciamento de carreiras do rapaz.

O valor era referente à quebra de contrato. Já Virgínia entrou com uma ação trabalhista ao mesmo tempo contra Rezende, pedindo que a multa rescisória fosse anulada e pedindo o recebimento de direitos trabalhistas como férias, FGTS, verbas rescisórias e mais.

Ainda segundo Leo Dias, o acordo que os dois fizeram também inclui silêncio das partes, evitando falar sobre o assunto publicamente ou divulgar informações sobre a situação judicial.

No entanto, Rezende não pareceu muito ligar para esta parte do acordo e comemorou nas redes sociais, sem citar o nome da ex, mas com muito deboche: "Jurídico muito forte, bebê. Chora não", escreveu ele ao postar com os advogados e uma garrafa de champagne.