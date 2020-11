Após ataques, Rafa Kalimann anuncia que vai se afastar do Twitter

A ex-BBB Rafa Kalimann anunciou que vai se afastar da sua conta no Twitter depois que recebeu vários ataques na rede social. Ela dublou um vídeo do julgamento do caso Mari Ferrer, e os internautas não pouparam críticas à influencer.

Em um dos tuítes, Kalimann explica o motivo para se ausentar. "Cansei dos ataques e distorções aqui do Twitter. É uma rede que eu entendia que poderia conversar e me ligar mais diretamente com vocês. Mas não está fazendo bem para minha saúde mental".

A influenciadora seguiu desabafando sobre seus erros e as ofensas que vem recebendo nos últimos dias. "Leio coisas como 'Rafa Kalimann deveria deixar de existir', se peço desculpas e reconheço 'agora é fácil né', 'sua obrigação é pensar antes', se não acham erro como desejam 'quer pagar de certa, de boa moça', 'acha que tem sempre razão''.