Aos 81, Suely Franco deixa apartamento ao não conseguir pagar condomínio

A atriz Suely Franco, de 81 anos, se viu numa situação difícil diante da pandemia da Covid-19, e precisou deixar o seu apartamento no bairro do Catete, na zona Sul do Rio de Janeiro, por falta de condições financeiras para se manter ali.

A veterana morava em uma casa com escadas, e estava sofrendo com um problema no joelho, o que fez com que ela precisasse se mudar para o apartamento. Agora, sem contrato com nenhuma emissora e sem trabalhos durante a pandemia, ela teve de voltar para a antiga morada, mesmo prejudicando o joelho.

Suely contou à coluna de Ancelmo Gois, do O Globo, que se mantém ativa na vida artística, mas não conseguiu um retorno financeiro. Ela consegue se manter apenas com as economias guardadas ao longo da vida. "Apesar de ter participado de duas leituras on-line de um espetáculo contemplado pela Lei Aldir Blanc, estou me mantendo graças a algumas economias de uma vida dedicada à arte", disse.

Com 61 anos de carreira, ela é conhecida em todo o Brasil por seus papéis na televisão, porém sua paixão é pelo Teatro. "Eu sinto falta do público, dos aplausos e dos companheiros das coxias. Ficar sem subir num palco é a morte em vida".

Suely deve tomar a segunda dose da vacina contra a Covid em maio.