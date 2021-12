Aos 43, repórter da Record revela luta contra o Parkinson: 'há anos tenho tentado esconder'

André trabalha na Record desde 2006 e além de ser apresentador na Record News, produz reportagens especiais na emissora. Ele também já foi correspondente internacional em Nova York e cobriu a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Com informações do Uol Splash.

André Tal será destaque no Domingo Espetacular no próximo dia 5, falando sobre a sua luta contra o Parkinson.

