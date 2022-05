Aos 40 anos, Mel Lisboa volta à Globo para viver vilã

Mel Lisboa, que 21 anos atrás estreou na televisão como a icônica protagonista de “A Presença de Anita” e fez seu último trabalho na TV Globo 14 anos atrás, volta à emissora neste ano para interpretar uma vilã.

Hoje aos 40, a atriz vai dar vida à vilã Regina na próxima novela das 19h, “Cara e Coragem”. Feliz com a retomada da parceria, ela conta detalhes:

Se tem uma coisa que a Regina sabe é como ser dissimulada! #CaraECoragem chegando no dia 30. pic.twitter.com/Zm1MragbGf — TV Globo (@tvglobo) May 21, 2022

“Eu já tinha ensaiado uma volta à Globo há alguns anos. Foram problemas de agenda mesmo. Num determinado momento da minha vida, que coincidiu com a maternidade, vim morar em São Paulo e trabalhei mais aqui. Não escolhi essa trajetória. As oportunidades foram aparecendo e eu fui agarrando. A vida se configurou assim. Quando me convidavam, eu sempre tinha um trabalho ou estava prestes a fazer um. E novela tem um tempo muito longo de dedicação e exclusividade. Finalmente, quando consegui, faria "Malhação", mas aí veio a pandemia e ela foi cancelada. Agora deu certo.”, disse.

Muito ativa especialmente no Teatro, onde interpretou Rita Lee, Mel chegou a fazer trabalhos em várias emissoras e também no cinema. Na TV aberta, seu papel mais recente foi em “Os Dez Mandamentos” (Record”, como Henutemiré jovem, passando por canais pagos como FOX, GNT, HBO e no streaming fez por último “Coisa Mais Linda”, disponível na Netflix.

Em Cara e Coragem, Mel irá dar vida a uma personagem gananciosa que renega as origens humildes e despreza a mãe, formando uma trinca de vilões com Ícaro Silva (Leonardo) e Ricardo Pereira (Danilo). "Esse relacionamento com o Leonardo é bastante conveniente para a Regina, embora ela de fato goste dele. Para os objetivos gananciosos dela, ele é uma figura bastante interessante. Ela se utiliza dele para tentar alcançar poder e dinheiro. Ela, o Danilo e o Leonardo estão sempre medindo forças. A confiança entre eles vai até a página dois. Um controla os passos do outro. Querem colocar as mãos numa pesquisa desenvolvida pela Clarice que vai gerar muito lucro. Regina tem artimanhas e consegue manipular as pessoas. O Leonardo é emocionalmente instável, e ela sabe disso. A personagem se vitimiza para conseguir o quer", revela.

Mel é mãe de Bernardo, de 13 anos, e Clarice, de 9, que entendem que a atriz precisa viajar para participar das gravações da novela. Ela é casada com o músico Felipe Roseno há 14 anos.