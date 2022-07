Aos 18, filho de Faustão comemora aniversário de 34 da namorada na Europa

João Guilherme Silva, filho de Faustão, está na Europa comemorando o aniversário da namorada Schynaider Moura, que completou 34 anos.

O herdeiro de 18 anos e a modelo publicaram fotos do casal em Ibiza, com direito a bolo e troca de beijos. “Começando as celebrações do meu aniversário!!! No meu lugar favorito do mundo!!”, escreveu ela.

O casal posou ao lado de Ronaldo Fenômeno e a mulher Celina Locks. João Guilherme e Schynaider se conheceram em uma festa na mansão do ex-jogador em São Paulo.

Schynaider tem mais de 20 anos de carreira como modelo, tem três filhas de 13, 9 e 7 anos, e foi casada com o empresário Mario Bernardo Garnero.