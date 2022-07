Anitta recebe alta após cirurgia de endometriose

Anitta comentou nesta segunda-feira (25) sua recuperação após receber alta do hospital onde estava internada desde a cirurgia para tratar a endometriose, em São Paulo.

"Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada. Seguirei me cuidando, mas agora livre da etapa mais difícil que foi diagnóstico e cirurgia", escreveu a cantora em publicação no Instagram.

A cantora ainda agradeceu à equipe médica envolvida no procedimento e na recuperação.

"Foi uma equipe de peso. Médicos, enfermeiros, grandes super heróis. Gratidão. Já já eu volto com tudo lutando pra que as mulheres todas tenham acesso à tudo que diz respeito à esse filme de terror que é a endometriose e que principalmente sejam tratadas com a seriedade e o respeito que essa doença requer."

A artista foi submetida na última quarta-feira (20) a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endrometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero). A cirurgia foi bem sucedida.