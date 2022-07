Dona Ruth revela que Léo, filho de Marília Mendonça, ainda não sabe da morte da cantora

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth se emocionou, na noite do último domingo (24), ao falar sobre o neto Léo, fruto do relacionamento entre sua filha e o cantor Murilo Huff. Acompanhada da avó, a criança de 2 anos e 7 meses subiu ao palco, pela primeira vez, durante o show do pai no Luan City Festival, promovido por Luan Santana, que reuniu vários sertanejos em Goiânia, em Goiás.

Diante da plateia, Dona Ruth agradeceu o carinho dos fãs de Marília e contou que o neto ainda não sabe o que aconteceu com a mãe, que teria feito 27 anos no dia 22 de julho. Em 5 novembro de 2021, a sertaneja sofreu um acidente aéreo, em Minas Gerais, e morreu, aos 26 anos. A família está começando a se preparar agora para falar sobre o assunto com a criança.

— Vim aqui trazer o Léo pela primeira vez no palco. Ele está estranhando tudo, mas precisa começar a saber o que o papai dele faz, porque a gente já vai começar a preparar ele (ela respira fundo e se interrompe). A gente já vai começar a preparar a cabecinha dele para contar para ele o que aconteceu — afirmou Dona Ruth. — Fico muito emocionada. Graças a Deus e a vocês, pude compartilhar essa dor com o mundo todo. Ameniza, sabe?