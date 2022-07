Lula ou Bolsonaro? Fátima Bernardes desabafa sobre eleições; veja vídeo

A jornalista Fátima Bernardes desabafou, nesta segunda-feira (25), sobre as eleições deste ano. Ela participou do programa Roda Viva, na TV Cultura, e ao ser questionada sobre sua escolha entre Lula ou Bolsonaro, a ex-apresentadora do Encontro preferiu se abster.

"Eu não preciso declarar publicamente o meu voto para ter uma posição clara do que eu penso", afirma Fátima Bernardes no #RodaViva.#FátimaBernardesNoRodaViva @fbbreal pic.twitter.com/K1oBmDDbDv — Roda Viva (@rodaviva) July 26, 2022

"Não preciso declarar publicamente. Eu acho que eu já dou [minha opinião sobre isso], no dia a dia eu já dou. Eu não preciso dizer em quem eu vou votar pra deputado, para senador, já recebi essa pergunta na fila", afirmou.

"E eu fiquei muito triste de ouvir uma moça jovem me fazer essa pergunta. Ela me falou: 'Eu não tive tempo de me informar, em quem você vai votar?'. A gente tem que ter tempo para se preparar, é um momento importantíssimo. Eu não falei. Eu não preciso dizer, não preciso declarar publicamente o meu voto para ter uma posição clara sobre o que eu penso", respondeu a jornalista.