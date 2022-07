Whindersson Nunes anuncia gravação de seu último show: ‘coração disparado’

“O quinto, último e mais importante show da minha vida vai ser gravado depois de amanhã aqui no Porto, meu coração tá disparado a 5 dias, é a coisa mais bonita q eu fiz, a única coisa que sei fazer direito, obg a todos q estão comigo nesses dias de ansiedade”, agradeceu o humorista em postagem no Twitter, que logo teve uma enxurrada de comentários de fãs o parabenizando e especulando se isso seria um ‘adeus’.

