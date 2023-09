Anitta no Super Bowl? Cantora recebe carta com convite da NFL e fãs especulam show

Neste ano, Rihanna cantou no intervalo do Super Bowl e a apresentação obteve a segunda de maior em média audiência na história do evento, ficando atrás apenas da apresentação de Katy Perry em 2015, quando atingiu cerca de 120 milhões de espectadores.

A cantora fez mistério e a situação já deixou os fãs alvoroçados sobre a possibilidade da brasileira participar de um dos maiores eventos esportivos do mundo, cujos shows com grandes artistas têm sempre muito destaque e milhões de espectadores.

"Aqui está o script para a 104ª temporada da NFL. Mantenha a confidencialidade! Sua 'Favela Love Story' [último álbum lançado pela cantora] está na página 8, cena 18, linha 13 e é boa! Nós não conseguimos tirar 'Funk Generation' do repeat. Esperamos que você traga o Brasil para o jogo. Com amor, NFL", diz o bilhete.

