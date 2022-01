Anitta e Pabllo Vittar estão confirmadas no Festival Coachella 2022

Anitta e Pabllo Vittar foram confirmadas no Festival Coachella 2022. A programação completa foi divulgada nesta quarta-feira (12)/ Após 2 anos de suspensão devido a pandemia, o festival de música está agendado para acontecer nos dias 15 a 17 e 22 a 24 de abril, no deserto sul da Califórnia. Anitta confirmou a novidade no Twitter, onde compartilhou também a line up do evento. I'm soooo ready! See you on Saturday @coachella pic.twitter.com/GJOhubTa5m — Anitta (@Anitta) January 13, 2022

