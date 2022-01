Coachella confirma Anitta, Pabllo Vittar, Billie Eilish e Kanye West em edição em abril no EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Coachella confirmou na noite desta quarta-feira (12) sua programação para a próxima edição, marcada para abril deste ano. Entre os headliners estão Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West, que atende por Ye também. Anitta e Pabllo Vittar também figuram no lineup. Um dos principais festivais de música do mundo ocupa dois fins de semana em Indio, na Califórnia: 15 a 17 e 22 a 24 de abril, sendo que as atrações se repetem em cada um deles. Tradicionalmente o Coachella acontece ao ar livre e costuma reunir mais de 100 mil pessoas por dia no deserto californiano. Por causa da pandemia de Covid-19, o evento teve de ser suspenso por três vezes. Inicialmente seria realizado em abril de 2020, foi remarcado para outubro do mesmo ano e depois passou para abril de 2021, até ser cancelado. Rage Against the Machine, Travis Scott and Frank Ocean eram os headliners escalados antes da onda do novo coronavírus. Segundo o New York Times, apesar dos recentes cancelamentos por causa da pandemia, o Coachella tem sido visto com esperança para a retomada da indústria musical. Os ingressos para os três dias de festival custam US$ 549 (R$ 3.040) e ficam disponíveis no site oficial (https://coachella.com/).

