Chega ao fim o casamento de Jason Momoa e Lisa Bonet após 16 anos

Jason Momoa anunciou nas redes sociais o fim do seu casamento com a atriz Lisa Bonet após 16 anos de casados. Os dois são pais de Lola, de 14 anos, e Nakoa-Wolf, 13 anos. "Compartilhamos isso não porque achamos interessante, mas para que, ao longo de nossas vidas, possamos fazê-lo com dignidade e honestidade. O amor entre nós continua, evoluindo da maneira que deseja ser conhecido e vivido. Nós nos libertamos para ser quem estamos aprendendo a nos tornar, com nossa devoção inabalável a esta vida sagrada e aos nossos filhos. Ensinando nossos filhos o que é possível, vivendo a oração e que o amor prevaleça. J&L”, escreveu o ator em um dos trechos do comunicado. Os comentários na publicação do ator também foram desativados.

