Cotado no BBB 22, Arthur Aguiar é defendido por Mayra Cardi: ‘vítima da sociedade'

Mayra Cardi polemizou não só uma, mas duas vezes ao falar da sua volta com Arthur Aguiar em um podcast. A coach e ex-BBB falou sobre a sua reconciliação com o ator, que é um dos nomes mais cotados para o BBB 22, e defendeu as atitudes do marido que a traiu mais de 40 vezes. Ela responsabilizou as mães pelas atitudes machistas dos filhos homens: “Meu marido, e não é defendendo, também é uma vítima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres“, afirmou. Outra fala de Mayra causou polêmica nas redes sociais. Ela afirmou: “As mulheres que me encontram na rua e falam: eu não vou admitir, eu amo o meu marido mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela: não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você”.

