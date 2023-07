Andressa Urach leva filho à boate de entretenimento adulto e causa revolta

Andressa Urach levou o filho, Arthur, 17, à boate de entretenimento adulto onde trabalha e causou revolta nas redes sociais na noite dessa sexta-feira (7).

A loira apareceu ao lado do filho no stories do Instagram e escreveu: “Olha só quem veio se divertir”. Andressa foi bastante criticada pelos internautas.

Urach voltou a trabalhar no local no mês passado. Arthur já disse que não se importa com o que falam da mãe.