Andressa Urach fala sobre sexo em noite de núpcias pela 1ª vez após 3 anos

Andressa Urach se casou em tempo recorde com Thiago Lopes, nesta semana, e um dia após a primeira noite íntima, o casal acordou cedo para fazer um ensaio pós-núpcias com direito a banho de espuma.

Em conversa com Hugo Gloss, a ex-Miss Bumbum contou como foi esperar por três anos sem sexo. Ela explica que estava sem se relacionar com ninguém desde que se separou do ex-marido, Tiago Costa, em 2017: “Foram 3 longos anos, mas evitava falar sobre o assunto. Parei com a masturbação e não via nem filme pornô. Não foi fácil, mas valeu a pena esperar em Deus!”.

Sobre o novo amado com quem já quebrou o período sem sexo, ela garante: “Thiago é muito mais do que eu esperava! Sou completamente apaixonada por ele. Agora mais ainda!”.

Andressa também falou sobre as fotos íntimas com o marido na banheira, que podem ser consideradas sexuais por alguns, especialmente após o período como evangélica fervorosa da Igreja Universal - com a qual rompeu recentemente. “Não achei as fotos sensuais. Queríamos registrar eternamente esse momento tão especial em nossas vidas. Eu acho que pecado é você ofender as pessoas, humilhar alguém. Pecado é o que sai da boca das pessoas! A maldade está nos olhos de quem fala mal, na língua fofoqueira e mentirosa. Para quem tem bons olhos, não vê maldade nas coisas, então cada um dá o que tem dentro de si. Eu tenho amor. E não me preocupo com julgamentos”, crava.

Bebê à vista - Andressa Urach contou, ainda, que o casal já tem planos de engravidar brevemente: “Ele quer ser pai, já pediu um filho. Estamos providenciando isso nos próximos dias!”.

Início do relacionamento e casamento - “Thiago é oficial de justiça mora em Lajeado, nos falávamos todos os dias por vídeo no telefone, ele esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, foi meu melhor amigo, impossível não me apaixonar por ele. Ele me traz paz, segurança e é muito gentil. A família dele é evangélica, foi a oração da mãe dele e da minha que nos aproximou. Tive certeza que ele era o homem da minha vida quando começamos a ler a Bíblia juntos por telefone”, contou.

“Estávamos namorando há um mês, quando ele me pediu em casamento. Eu ia embora para São Paulo para trabalhar como apresentadora de TV, já estava tudo pronto. Não imaginava que ele me pediria em casamento! Mas ele não quis me perder”.